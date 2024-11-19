الدكتور محمد هاني غنيم يتفقد منفذ بيع اللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والبيض" بأسعار مخفضة،ضمن المبادرة مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة له ، حيث رافق المحافظ كل من: الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، د. محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، علي يوسف رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية.المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين .

وتفقد المحافظ المنفذ الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع المحافظة خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ويهدف إلى توفير اللحوم البلدية والدواجن والبيض بكميات كافية وبأسعار مناسبة،حيث اطمأن على جودة اللحوم المعروضة بسعر 265 جنيه للحوم البلدي و 185 جنيه للكيلو لحم مجمد ،بجانب توفير منتجات مشروعات الدواجن المركزية بسعر 150 جنيها لكرتونة البيض بنوعيه(أبيض وأحمر) ، ضمن مبادرة المحافظة لدعم استقرار أسعار السلع الأساسية ،حيث عبر المواطنون عن شكرهم للدولة لتوفير اللحوم والدواجن وبيض المائدة بجودة عالية وأسعار مناسبة لهم.

كما أثنى المحافظ على التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة ومؤسسة "حياة كريمة"في تخفيف الأعباء عن المواطنين في شتى مناحى الحياة، حيث وفرت المحافظة مكان المنفذ والبيض من مشروعات المحافظة المركزية مع قيام المؤسسة بتوفير اللحوم وتجهيز المنفذ وتنظيم حركة البيع والشراء من خلال أعضاء ومتطوعي المؤسسة، وذلك يعكس التعاون الفعال والشراكة الناجحة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن أهالينا البسطاء.