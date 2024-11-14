رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تزور الأطفال بمركز السلام لحماية وتأهيل الاطفال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، يرافقها الدكتور نور أسامة عضو المجلس، بزيارة لمركز السلام لحماية وتأهيل الاطفال بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، بهدف مشاركة أطفال المركز الاحتفالات بعيد الطفولة ولرسم البسمة على وجوه الاطفال.

واوضحت "السنباطي"، ان هذا المركز يعد نتاج للتعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسة فيس ( FACE) والتى تستهدف تنفيذ عدة مشروعات بهدف حماية الطفولة، ومنها دار إقامة وانشطة لتنمية مهارات الأطفال وتقديم خدمات تعليمية وطبية وقانونية للأطفال والأسر وتنفيذ بعض المشروعات متناهية الصغر للأسر الفقيرة بما ينعكس على حماية الأطفال والنهوض بصحتهم وتأهيلهم لدور مجتمعى مستقبلى.

واشارت "السنباطي" الى تفقد الأنشطة الجديدة التي قام المركز بتطويرها حيث تم تفقد للأنشطة الفنية التي يتم تدريب الأطفال عليها والأنشطة الرياضية التي يمارسوها داخل المركز وبعض الأنشطة المجتمعية والاقتصادية مثل أنشطة تدوير المخلفات كما تم مشاهدة عرض مسرحى قام به أطفال المركز بعنوان ( المراية ) حيث تناولت المسرحية قضية أطفال الشوارع وأهمية زرع الصفات الحميدة بالأطفال كالصدق والأمانة.

واشادت "السنباطي"بدور المركز في حماية الأطفال والعمل على تحقيق التنشئة الإيجابية السليمة لهم وتأهليهم للقيام بدورهم فى المجتمع، وحرصت الدكتورة سحر السنباطي وفريق المجلس على تقديم بعض الهدايا العينية للأطفال المتواجدين بالمركز.

كما وجه القائمين على مركز السلام لحماية وتأهيل الاطفال الشكر لرئيسة ووفد المجلس القومى للطفولة والأمومة على تلك الزيارة التي رسمت البسمة على وجوه الأطفال، متمنين تكرار تلك الزيارات بهدف إضفاء السعادة على الأطفال بالمركز وبما يساهم في تحقيق المركز لأهدافه.

وكان في استقبال فريق المجلس من مؤسسة فيس فيلافيا شاو جاكسون ، و د.يوسف البيلى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأ.نبيلة الجبلاوى المدير الفني للمؤسسة ، والأستاذة نادية المحمدى – مدير برنامج أطفال بلا مأوى )، كما شارك بالزيارة وفد من نادى روتارى كايرووست.