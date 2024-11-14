رئيس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية لمصر تسير بشكل مستقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأوضاع الاقتصادية لمصر تسير بشكل مستقر، مؤكدا أن مصر تفى دائما بالالتزامات والاستحقاقات المالية المطلوبة في مواعيدها المحددة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية.

وتابع أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولى زيادة الشريحة الرابعة إلى مليارى دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.

وأوضح أن القمة العربية الإسلامية فى الرياض، ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه القمة وكلمته التاريخية، خاصة وأن انعقاد القمة يأتى فى ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات

