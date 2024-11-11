مستشار سفارة الصين بالقاهرة: جامعة قناة السويس تمتلك كفاءات مؤهلة لسوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - قال جانج هواشينغ، المستشار التعليمي والتكنولوجي بسفارة الصين لدى مصر، إن جامعة قناة السويس تٌوفر كفاءات فنية وتكنولوجية من خريجي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والأقسام الصينية بالكليات للعمل في مختلف المجالات.

وأضاف هواشينغ، خلال كلمته في افتتاح الملتقى التوظيفي الخامس للشركات الصينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني أبديا رغبتهما في المضي قدماً في التعاون بالمجالات الاقتصادية والتجارية.

هواشينغ: أكثر من 100 شركة صينية تستثمر في مصر

قال هواشينغ إن المشاريع الاستثمارية الصينية في مصر عملاقة، وأن الصين لديها حوالي 100 شركة استثمارية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات المصرية في شركاتها، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

جامعة القناة تفتتح المتبقي التوظيفي الخامس بتعاون صيني

وكانت معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس نظم الملتقى التوظيفي الخامس لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن 20 شركة صينية عاملة في مصر شاركت في الملتقى التوظيفي الخامس اليوم الاثنين وقدمت أكثر من 250 فرصة عمل حقيقة للخريجين.