رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تزور الأطفال بمستشفى حروق أهل مصر في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً -

قامت الدكتور سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، وعددًا من سفراء المجلس، بزيارة للأطفال بمستشفى حروق أهل مصر، وذلك في إطار مشاركة الأطفال الاحتفال بأعياد الطفولة.

واوضحت " السنباطي" ان الزيارة شملت جولة تفقدية للمستشفي والعيادات، حيث استمعوا لعرض عن الخدمات التى تقدمه المستشفي من خدمات ورعاية لمرضي الحروق من الأطفال، مشيدة بما تقوم به المستشفى من جهود للأطفال لتخفيف الآلام عنهم من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية.

واشارت " السنباطي" الى انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والامومة، ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بهدف نشر الوعى بحمايه الاطفال من مخاطر الحروق بالاضافه الى تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين عانوا من حالات الحروق وخاصة الحالات الخطرة كالدرجة الثالثة والثانية وكيفية تعامل أولياء الامور والأسر معهم.

وأهدي الأطفال سفراء المجلس بعض الهدايا العينية للأطفال بالمستشفى، مقدمة من نادي اونورويل النيل ونادي روتاري الرحاب بهدف رسم البسمة علي وجوه هؤلاء الأطفال وتنظيم احتفالية بأعياد ميلاد بعض الاطفال بالمستشفى المتوافق أعياد ميلادهم مع عيد الطفولة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة هبة السويدي الشكر للدكتورة سحر السنباطي والوفد المرافق لها علي تلك الزيارة والتى ساهمت بشكل كبير بدعم نفسي للأطفال، ورسم البسمة علي وجوههم، متطلعة الى مزيد من التعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة.

رافق وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة فى الزيارة، وفد من نادى روتاري ضم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الاسبق، وعددا من نادي روتاري الرحاب كما شارك وفد من نادي اونورويل برئاسة أ.مونيكا الوكيل رئيس النادي وعضوية كل من ( هناء الشامي – مي أبو الفتوح – داليا عاشور ) عضوات النادي.