هيئة الرعاية الصحية تستقبل شخصيات دولية بمنشآتها بمحافظات جنوب الصعيد للترويج لخدماتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل القنصل العام السعودي ومديرة الشبكة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط ​​والشرق الأوسط بمركز اليورو تزور منشآت الهيئة بأسوان

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الإشادات الدولية التي حصدتها منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب الصعيد تؤكد أن منشآتنا وجهة متميزة للسياحة العلاجية وتحقق المعايير العالمية

القنصل العام السعودي: أسعدني ما شاهدته اليوم من إمكانات عالية وموظفين على كفاءة عالية والطفرة النوعية في مستوى الخدمات الصحية "قصة نجاح يجب أن تُروى للعالم".

مديرة الشبكة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط ​​والشرق الأوسط بمركز اليورو: أعجبني مستوى الاهتمام والنظافة والأجهزة المتوفرة بالمنشآت على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة

في إطار جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، استقبلت منشآت الهيئة عددًا من الشخصيات الدولية، وذلك بمنشآتها بمحافظات جنوب الصعيد للترويج لخدماتها الصحية المتميزة.

وقال بيان الهيئة: استقبلت مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر الشيخ فيصل الدعجاني، القنصل العام السعودي، في زيارة شملت تفقد أقسام المعامل والأشعة والعناية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى الأجنحة الفندقية التي تقدم خدمات عالية الجودة سواء لمنتفعي التأمين الصحي الشامل أو الوافدين الأجانب.

وقد أعرب القنصل العام السعودي عن انبهاره بمستوى التطور في الرعاية الصحية بمصر، مشيداً بالخدمات الطبية المتقدمة والأنظمة الإلكترونية التي توفر متابعة دقيقة لمستوى رضاء المنتفعين، مثنيًا على اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتأهيل كوادر التمريض عبر مدراس رعاية الفنية التمريض، واصفاً الطفرة النوعية في مستوى الخدمات الصحية بمنشآت الهيئة، بأنها "قصة نجاح يجب أن تُروى للعالم".

وفي ذات السياق ، استقبلت منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان السيدة "برينهيلد هنتز لوكا"، مدير الشبكة الإقليمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بمركز اليورو، والتي زارت عدداً من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان، منها مستشفيات "أسوان التخصصي، الرمد التخصصي، المسلة التخصصي"، وخلال الجولة تم الإطلاع على إمكانات الأقسام الداخلية والمعامل وأقسام الأشعة، وأبدت إعجابها بمستوى الخدمة الطبية المتميزة وجودة الخدمات المقدمة.

وأشادت مدير الشبكة الإقليمية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بمركز اليورو، بالتجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرةً إلى أن ما شهدته منشآت الهيئة من تطور ملحوظ يفتح آفاقًا واعدة للتعاون والشراكات المستقبلية، يسهم في تعزيز السياحة العلاجية وجذب مزيد من الوافدين الأجانب للاستفادة من الخدمات الطبية المتطورة داخل منشآت الهيئة، قائلة "أعجبني مستوى الاهتمام والنظافة ..والأجهزة المتوفرة بالمنشآت وعلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة"

ومن جانبه عبّٓر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن فخره بالإشادات الدولية التي حصدتها منشآت الهيئة بمحافظات جنوب الصعيد، وبما حققته الهيئة من إنجازات للترويج للسياحة العلاجية قائلاً:

"الإشادات الدولية التي حصدتها منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب الصعيد تؤكد أن منشآتنا وجهة متميزة للسياحة العلاجية قادرة على جذب الوافدين من مختلف الدول، وتحقق المعايير العالمية"

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: "إن استقبالنا لوفود دولية بارزة يعكس مدى التقدم الذي حققناه، ويؤكد قدرتنا على تقديم خدمات صحية تنافسية، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، تتيح للوافدين الأجانب تجربة علاجية فريدة في مصر".