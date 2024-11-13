مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال فضيلة المفتي في بيان له: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وتابع فضيلة المفتي: "إننا إذ نعزي أنفسنا وفضيلة الإمام الأكبر وفضيلة الشيخ محمد الطيب وجميع آل الطيب في هذا المصاب الجلل، ندعو الله العلي القدير أن يجعل هذا المصاب في موازين حسناتهم وعونًا لهم على طاعته".

وإنا لله وإنا إليه راجعون