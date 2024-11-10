نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي بالاتجاه القادم من الصعيد للمنيب شهرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، إنه ا تقوم بتنفيذ أعمال مشروع محور ٣ يوليو امتداد حسب الله الكفراوي والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور وذلك أعلى طريق مصر اسوان الزراعى الغربي بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب.

فان الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لطريق مصر اسوان الزراعى الغربي القادم بالإتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من اليوم الأحد الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤ .

وتوضح محافظة الجيزة بأن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية:-

حركة المركبات القادمة من الصعيد وترغب بإستكمال السير اتجاه مناطق المنيب يتم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بعرض عدد (٤) حارات مرورية واستكمال السير بمسار التحويلة ثم العودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الاعمال.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.