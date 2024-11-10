نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يجري جولات مفاجئة لعدة مدارس بمنطقة المرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة لعدة مدارس بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، الأن، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتنفيذ التعليمات .

وكان عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءً موسعًا مع أكثر من ٢٧٠٠ مدير مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة وتقييم الإجراءات والآليات المنفذة بالمدارس؛ لضمان انضباط العام الدراسي، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وفى مستهل اللقاء، أشاد الوزير محمد عبداللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدا نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن ٨٥٪.

كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي، والتي وصفها بـ "المبهرة" فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، وحلهم مشكلات مستمرة منذ أكثر من ٣٠ عاما.

وقال الوزير إن معلمى مصر عظماء ويستحقون التقدير، ويعملون بجهد وجد من أجل مستقبل أبناء مصر.

وأضح الوزير أن هذا اللقاء يعد الثانى مع مديري المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة وتقييم الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وبحث المعوقات التي تواجههم فى الميدان على أرض الواقع.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، ضرورة تحقيق جودة التعليم داخل الفصول، والانضباط داخل المدارس باعتبارها على رأس أولويات الوزارة، وكيفية التعامل مع أولياء الأمور والطلاب، وكيفية حل المشاكل التى تواجه العملية التعليمية داخل المدرسة، مثل مشكلة القرائية، وعدم انتظام حضور بعض الطلاب، وتطبيق التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي.

وشدد الوزير، أيضا، على ضرورة المتابعة المستمرة لكراسات الحصة والواجب والأنشطة، مؤكدا وضع الدرجات للطلاب بشفافية وعدالة.

وتطرق الوزير أيضا إلى لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، مشددا على تطبيقها بحزم، والتي تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآليات التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة لتحقيق الانضباط.