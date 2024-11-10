وزارة التضامن الاجتماعي تدشن منظومة إلكترونية لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منظومة إلكترونية كاملة لتلقي تظلمات كارت الخدمات المتكاملة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية، مع فحص التظلمات بصفة مستمرة.

آلية رفع التظلمات

أوضحت الوزارة أنه يتم رفع حالات التظلم من خلال المنظومة الإلكترونية بعد استقبالها من الإدارات والوحدات الاجتماعية.

ثم تتم عملية الفحص من قبل مختصين لتحديد قبول الطلبات أو رفضها، ويتم تدوين الموقف النهائي لصاحب الطلب على المنظومة لتمكينه من معرفته بسهولة.

تسهيل إجراءات الفحص

أكدت الوزارة أن المنظومة تُسهل إجراءات الفحص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

ستكون جميع الإجراءات الخاصة بآلية التظلم متاحة بالتفصيل على المنظومة، مما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها بوضوح.

فحص التظلمات المقدمة من المواطنين

في سياق متصل، كثّفت مديريات التضامن الاجتماعي عقد لجان فحص التظلمات المقدمة من المواطنين، خاصة المتعلقة بعدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهاتها بتقديم الرعاية لذوي الهمم.