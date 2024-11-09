نشرة الحصاد الأسبوعي رقم 109 لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 2 وحتي 8 نوفمبر 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - تفقدت الدكتورة منال عوض ، اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر المقبل ، بحضور المنسق العام للمنتدي وعدد من قيادات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وزارتي الخارجية والتنمية المحلية .

*الاثنين 4 نوفمبر. تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات"، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث أقيمت احتفالية لرفع علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة وقام برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، و آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

*وجاء ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي*

شاركت الدكتورة منال عوض نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور السيدة/ آنا كلوديا روسباخ، والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للنسخة الثانية عشر من المنتدي والذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و آنا كلوديا روسباخ، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على جدول أعمال المنتدى الذي تستضيفه مدينة القاهرة والنقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدي.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربينى، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة بعد الانتهاء من تطويرها، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي.

*الثلاثاء 5 نوفمبر*

*خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي*

شاركت الدكتورة منال عوض في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"، وذلك بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي.

والتقت الدكتورة منال عوض، مع نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي بحضور ميمونة محمد شريف محافظ مدينة كوالالمبور وكذا عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الحضري والاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال .

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع جاري نكومبو وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية بدولة زامبيا بحضور عدد من قيادات الوزارتي، وذلك في إطار لتعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية بما يحقق الرخاء والتنمية لجميع شعوب القارة .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام، وذلك بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .

وعقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً مع وفد من اتحاد البلديات الهولندية وسفارة هولندا بالقاهرة، وضم الوفد كل من شارون ديكسما، عمدة أوترخت ومدير اتحاد البلديات الهولندية، وإيفا فيتمان، نائب سفير هولندا في مصر، وميشيل تير مير، مستشار السياسات، اتحاد البلديات الهولندية، وأميرة الصيرفي قائد فريق مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في صعيد مصر.

وشاركت الدكتورة منال عوض في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الأولي من المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان "التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة " وذلك بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من وزراء الإسكان الأفارقة وممثلي الاتحاد الافريقي وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

*الأربعاء 6 نوفمبر

*خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي:-*

افتتحت الدكتورة منال عوض جلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" وذلك بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة إيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، والسيد مينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي بالبنك الدولي، وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية. وشاركت وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، بحضور المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و أحمد كوجك وزير المالية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة .

وشاركت وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد لينا فيلكس مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات ونورايني روسلان رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا والسيد رولاندوايت قائد إدارة المدن بالبنك الدولي ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات .

وعقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وشهد اللقاء التشاور بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لنقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات لدول القارة الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات شعوبها ومواجهة التحديات المختلفة . والتقت الدكتورة منال عوض مع الدكتور "سامي حجاوي" وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وقامت وزيرة التنمية المحلية بزيارة جناح دولة فلسطين بالمنتدي ، مشيرة إلي المشاركة المهمة التي قام بها السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية المنتدي الحضري العالمي .

وألقت وزيرة التنمية المحلية ، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية"، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و سنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، و أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.

كما شهدت الدكتورة منال عوض، جلسة "تمكين صعيد مصر .. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة" بقاعة السينما في المنتدي الحصري العالمي، وشارك في الجلسة كل من اللواء د. عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج و أوغستين ماريا قائد تنمية حضرية و أحمد رزق مدير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر .

*الخميس 7 نوفمبر.

*خلال فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.

أطلقت الدكتورة منال عوض ، بمشاركة الدكتورة ياسين فؤاد وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية"، وذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

كما أطلقت الدكتورة منال عوض، مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا . وشاركت وزيرة التنمية المحلية ، في جلسة بعنوان "السكان الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة" بحضور لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي.

وشاركت الوزيرة في جلسة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة ( Un Woman ) تحت عنوان "شركات استراتيجية في الدول العربية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة"، وخلال الجلسة عرضت وزيرة التنمية المحلية جهودها السابقة خلال توليها منصبي محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة فيما يخص انشاء " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء" والتجربة الناجحة التي تم تنفيذها بالمدينة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من الأمم المتحدة .

والتقت الدكتورة منال عوض ، بوفد من مقاطعة بافاريا الألمانية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية بالقاهرة والذي ضم كل من فلوريان اوبامير ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية والطاقة البافارية وصوفيا جوتكنست - مسئول التعامل مع وفود الاعمال من هيئة Bayern International التابعة لولاية بافاريا وتوماس شاما - الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل-مكتب مصر وعدد من ممثلي المؤسسة بالقاهرة لبحث مجالان التعاون والتنسيق الجاري بين الوزارة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في مجالات دعم الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات وجهود الوزارة في مجال اللامركزية والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا الشأن .

وشهدت الدكتورة منال عوض جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتنفيذها( تجربة محافظة الدقهلية في إدارة المخلفات الصلبة) ، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر ، والسيدة كازوكو ايشيجاكي المدير الاقليمي للأمم المتحدة في اسيا منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وجواد علي مدير برامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية في باكستان. كما التقت الدكتورة منال عوض ، مع فرانسوا منجليه خبير برنامج اللامركزية و الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) في دولة توجو لبحث التعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GiZ) سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات لتنفيذ عدد من البرامج في بعض المجالات الحيوية .

*الجمعة 8 نوفمبر*

*خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير للمنتدي الحضري العالمي*

شاركت الدكتورة منال عوض، في افتتاح جلسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية".

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في جلسه بعنوان "حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري".

وقدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة إنه شرف كبير أننا شهدنا هذا الحدث العالمي الهام في مصر، الذي يعكس الالتزام الراسخ الذي أظهرته بلادنا في استضافة مثل هذه الفعالية الكبيرة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم عقده بحضور كل من آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية ، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، وذلك في ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي. وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة أن مصر أثبتت التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية، مشيرة إلى ان المنتدى الحضري العالمي أتاح الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع، جاء ذلك خلال كلمة د.منال عوض بالجلسة الختامية للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآناكلاوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي نظمته مصر .