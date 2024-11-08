ضمن حياة كريمة.. نقلة نوعية فى الخدمات بقرى الصف وأطفيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - تعددت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، في مختلف المجالات المعيشية والخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين.

جاءت أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح، إنشاء وتشغيل 11 مجمعًا للخدمات الحكومية، في قرى: الشوبك الشرقي، والأخصاص، وغمازة الصغرى، والاقواز، والودي، والقبابات، والكداية، ومنيل السلطان، وكفر قنديل، وصول، والبرمبل.

وتقدم مجمعات الخدمات الحكومية من مكان واحد خدمات (السجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومشقة تنقلهم بين مقار المنشآت الحكومية بالمراكز والمدن وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات ومعاملات يومية.

وتنوعت مشروعات حياة كريمة في قرى مركزي الصف وأطفيح ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحى، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف وتطوير طرق رئيسية وفرعية، ومواقف سرفيس.