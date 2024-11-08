نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تواصل قراءة كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» في17مسجدًا على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف، المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ)، يوم السبت المقبل إلى يوم الجمعة 15 / 11 / 2024م عقب صلاة العشاء.

ويشتمل المجلس على موضوع: «فِيمَا يَخْتَصّ بِالْأُمُور الدَّينِيَّة والْكَلَام فِي عِصْمَة نَبِيّنَا (عَلَيْه الصَّلَاة والسَّلَام) وسائِر الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِم»، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.

وحددت الأوقاف المساجد التي يعقد فيها قراءة كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» على النحو التالي:

1/ محافظة القاهرة مسجد الإيمان- مكرم عبيد- شرق مدينة نصر، ومسجد حسن الشربتلي- القاهرة الجديدة، ومسجد الفاتح بالمطرية، ومسجد الإمام الشافعي- ش الخليفة - جنوب القاهرة

2/ محافظة القليوبية مسجد الظاهر بيبرس- قليوب

3/ محافظة المنيا مسجد الجسطيني- بندر المنيا، ومسجد الأوقاف الغربي- بندر الفكرية، ومسجد التحرير- شلبي- بندر المنيا، ومسجد صلاح الدين–بندر المنيا، ومسجد المجيدي- بندر ملوي

4/ محافظة المنوفية مسجد سيدي شبل الأسود- الشهداء، ومسجد الأنصاري - شبين الكوم، ومسجد الشهيدين- قويسنا

5/ محافظة كفر الشيخ مسجد شيحة الكبير- إدارة الرياض غرب، ومسجد المرسي- إدارة بيلا، ومسجد يوسف الصديق بالغنايمة- سيدي سالم غرب

6/ محافظة قنا مسجد أبو الحسن الشاذلي بالشؤون- إدارة أوقاف قنا، ومسجد مسجد التحرير- إدارة أوقاف قنا، ومسجد سيدي عمر- إدارة أوقاف قنا، ومسجد العمري – إدارة أوقاف فقط

7/ محافظة الفيوم مسجد ناصر الكبير- بندر أول الفيوم

8/ محافظة الشرقية مسجد زاد المعاد- العاشر من رمضان، ومسجد أبو خضرة- شبرا النخلة، ومسجد البيه- منيا القمح، ومسجد الجامع الكبير- ميت بشار- منيا القمح، ومسجد عبد العزيز حجازي- الزقازيق، ومسجد الفتح- الزقازيق، ومسجد أبو غيث بالنخاس- القنايات، ومسجد جمعية المحافظة على القرآن- الزقازيق، ومسجد النصر القديم- ديرب نجم، ومسجد الفتح القبلية– أبو ردين، ومسجد سادات قريش- بلبيس، ومسجد النصر القديم- ديرب نجم

9/ محافظة سوهاج مسجد أبو الحسن الشاذلي- المراغة، ومسجد الرحمن- دار السلام، ومسجد عمار بن ياسر- البلينا

10/ محافظة دمياط مسجد البدري بدمياط- إدارة دمياط، ومسجد الموقف بكفر سعد- إدارة كفر سعد، ومسجد النور بدمياط الجديدة- إدارة كفر البطيخ، ومسجد رياض الجنة بدمياط الجديدة- إدارة كفر البطيخ، ومسجد الإمام مالك بدمياط الجديدة- إدارة كفر البطيخ، ومسجد الرحمة برأس البر- إدارة دمياط، والمسجد الكبير بالروضة – إدارة الروضة، ومسجد عمر بن الخطاب بدمياط الجديدة- إدارة كفر البطيخ

11/ محافظة الجيزة مسجد أسد بن الفرات- الدقي- إدارة شمال، ومسجد المحروسة- المهندسين، ومسجد الخلفاء الراشدين- البحر الأعظم

12/ محافظة بورسعيد مسجد التوكيلات الملاحية- شارع ممفيس- إدارة الشرق وبورفؤاد، ومسجد الشاطئ- ش طرح البحر- إدارة الشرق وبور فؤاد، ومسجد المجمع الإسلامي ببورفؤاد- إدارة الشرق وبور فؤاد، ومسجد التوفيقي- شارع ٢٣ يوليو- إدارة الشرق وبور فؤاد

13/ محافظة بني سويف مسجد أبو عجيزة- بندر بني سويف

14/ محافظة البحيرة مسجد التائبين – إدارة أبو حمص

15/ محافظة أسوان مسجد المطار- شارع المطار- إدارة أسوان أول، ومسجد الحاج حسن- شارع السوق-إدارة أسوان أول، ومسجد الغفران- الشيخ هارون- إدارة أسوان أول، ومسجد التوبة- حي العقاد- التأمين الصحي- إدارة الكرور

15/ محافظة الإسكندرية مسجد علي بن أبي طالب- سموحة

16/ محافظة أسيوط مسجد سيدي جلال الدين السيوطي – القيسارية- غرب أسيوط

17/ محافظة الغربية مسجد السلام- الشال- طنطا ثان، ومسجد السيد أحمد البدوي- طنطا أول.