الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يحصل على 99 صوتا فى المجمع الانتخابى.. وهاريس 40

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:33 صباحاً - استحوذ المرشح الجمهورى والرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الثلاثاء على 99 صوتا من المجمع الانتخابى بعد فوزه فى السباق الرئاسى فى كل من الولايات، فلوريدا، ألاباما، تينيسى، أوكلاهوما، ميسورى، جنوب كارولينا، كنتاكى، فيرجينيا الغربية، وإنديانا.

وحصلت نائب الرئيس الأمريكى الحالى المرشحة الديمقراطية فى الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس على 40 صوتا من المجمع الانتخابى

وخلال حملته الانتخابية تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال أولاهما في 13 يوليو، حيث كان فى تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأصيب حينها ترامب بطلق ناري خلف إصابة طفيفة في أذنه، إلا أن صور الحادث دخلت التاريخ مع رفعه قبضته وهو مصاب هاتفاً: قاتلوا.

وارتفعت شعبية ترامب بشكل ملحوظ بعد محاولة الاغتيال الأولى، وتم اختياره رسمياً بعد أيام قليلة مرشحاً للحزب الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب.

وفى منتصف سبتمبر الماضي، شهدت فلوريدا ثاني محاولات اغتياله قرب ملعب الجولف الخاص به، وعلق ترامب حينها قائلاً : "المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرك بناء على ذلك.. خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

وتابع: "منفذ محاولة الاغتيال تصرف بناء على الخطاب الديمقراطي التحريضي".