نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر نوفمبر للصف الأول الأعدادي، بالفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.



مادة اللغة العربية:

الوحدة الأول: موضوع 3

الوحدة الثانية: موضوع 1



مادة الرياضيات:

الوحدة الثانية: الدرس 2

الوحدة الرابعة:الدروس (1: 3 )



مادة العلوم:

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة: الدرس 1



مادة الدراسات:

الوحدة الثانية:الدروس (2،3)

الوحدة الثالثة:الدرس 1

مادة تكنولوجيا المعلومات:

الدروس (5/8)

مادة الدين الإسلامي:

الوحدة 1: السير والشخصيات

الوحدة 2: العقيدة

الوحدة 2: التفسير وعلوم القران

المحور الثاني: موضوع 1



مادة المهارات المهنية:

المحور 1: من الموضوع 8 إلى نهاية المحور الأول

جدير بالذكر طالبت وزارة التربية والتعليم، أن تكون اختبارات شهر نوفمبر فى مقرر نوفمبر فقط.

وشددت أنه قد يختلف مقرر شهر نوفمبر من مدرسة لأخرى حسب خطة تدريس كل مدرسة.

