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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات سيناء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد تشغيل القطارات على خطي "القنطرة شرق/بئر العبد" و"كفر داوود/السادات" بعربات "تحيا مصر"، وذلك لتوفير خدمات مريحة وآمنة للمواطنين على هذه الخطوط الحيوية.
أولًا: خط القنطرة شرق/بئر العبد (ذهابًا وإيابًا)
- قطار 291: ينطلق من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحًا ويصل إلى بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".
- قطار 290: يغادر من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا ليصل إلى القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".
- قطار 293: ينطلق من القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".
- قطار 292: يغادر من بئر العبد الساعة 15:00 عصرًا ويصل القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".
ثانيًا: خط بشتيل/السادات/كفر داوود (ذهابًا وإيابًا)
- قطار 787 (بشتيل/السادات): ينطلق من بشتيل الساعة 05:10 صباحًا ليصل السادات الساعة 07:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".
- قطار 788 (السادات/بشتيل): يغادر من السادات الساعة 16:50 عصرًا ويصل بشتيل الساعة 19:15، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".
- قطار 792 (السادات/كفر داوود): ينطلق من السادات الساعة 09:00 صباحًا ويصل كفر داوود الساعة 09:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".
- قطار 793 (كفر داوود/السادات): يغادر من كفر داوود الساعة 11:10 صباحًا ويصل السادات الساعة 12:05، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".
- قطار 794 (السادات/كفر داوود): ينطلق من السادات الساعة 13:00 ظهرًا ويصل كفر داوود الساعة 13:50، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".
- قطار 795 (كفر داوود/السادات): يغادر من كفر داوود الساعة 14:45 عصرًا ويصل السادات الساعة 15:40، بتركيب 5 عربات "تحيا مصر".