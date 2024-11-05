نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد تشغيل القطارات على خطي "القنطرة شرق/بئر العبد" و"كفر داوود/السادات" بعربات "تحيا مصر"، وذلك لتوفير خدمات مريحة وآمنة للمواطنين على هذه الخطوط الحيوية.

أولًا: خط القنطرة شرق/بئر العبد (ذهابًا وإيابًا)

قطار 291 : ينطلق من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحًا ويصل إلى بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".

: ينطلق من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحًا ويصل إلى بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر". قطار 290 : يغادر من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا ليصل إلى القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".

: يغادر من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا ليصل إلى القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر". قطار 293 : ينطلق من القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".

: ينطلق من القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر". قطار 292: يغادر من بئر العبد الساعة 15:00 عصرًا ويصل القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب 4 عربات "تحيا مصر".

ثانيًا: خط بشتيل/السادات/كفر داوود (ذهابًا وإيابًا)