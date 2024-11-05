نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" يوم الاثنين 18 نوفمبر، ويستمر حتى الاثنين 25 نوفمبر حصريًا للمواطنين من ذوي الهمم.

بعد ذلك، سيتاح الحجز لجميع المواطنين من الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مراحل الاستعلام عن حجز الوحدات السكنية

تتم عملية الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر عدة مراحل لضمان استيفاء المتطلبات، وهي كما يلي:

مرحلة سداد الأقساط الربع سنوية: تبدأ بعد التقديم مباشرة، حيث تُسدد الأقساط كل 3 أشهر. الاستعلام الميداني: يجريه صندوق الإسكان الاجتماعي بعد فترة من دفع الأقساط الربع سنوية. الاستعلام البنكي: يقوم البنك بزيارة منزل المتقدم ومكان عمله للتحقق من البيانات. الدراسة الائتمانية: يقوم بها البنك الممول لتقييم الحالة الائتمانية وقدرة المتقدم على سداد الأقساط. تعتمد هذه الدراسة على عدة عوامل مثل القطاع الوظيفي (خاص، عام، حر)، العمر، وفترة التمويل. تخصيص الوحدة: تتم بعد موافقة البنك على الدراسة الائتمانية. سيُبلغ المتقدم بتفاصيل العرض، وفي حال الموافقة، تنتقل العملية إلى المرحلة التالية. عمل التوكيل للبنك وتوقيع العقود: يتم توقيع العقود مع البنك. استلام العقد: يتطلب ذلك مدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور. تقديم المستندات للجهاز: يتضمن الملف المطلوب صورة العقد، بطاقات الرقم القومي، وقسيمة الزواج. التعاقد على المرافق واستلام الوحدة: يشمل ذلك توقيع محضر الاستلام والتعاقد على المرافق الأساسية.

خطوات التقديم والمتابعة

تتسم مراحل التقديم بالوضوح، مع ضرورة الالتزام بجميع الخطوات لضمان نجاح عملية حجز واستلام الوحدة السكنية.