نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الأمطار على 14 محافظة اليوم وانحسار فرص سقوطها في القاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عدة محافظات ساحلية وداخلية ومحافظات شمال الدلتا لليوم الخامس على التوالي، تكاثرًا للسحب المتوسطة والمنخفضة، ما يؤدي إلى تساقط الأمطار على مدار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار ستستمر على مناطق متفرقة، كما رصدتها الأقمار الصناعية.

المحافظات التي تتساقط عليها الأمطار

حسب هيئة الأرصاد، تشمل الأمطار المدن والمحافظات التالية:

الإسكندرية

مطروح

السلوم

العلمين

الضبعة

سيدي براني

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

البحيرة

المنوفية

الشرقية

شدة الأمطار المتوقعة

ستكون كميات الأمطار متفاوتة الشدة بين المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، حيث تكون غزيرة في المناطق الساحلية، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الداخلية ومدن القناة وشمال الدلتا.

حالة الطقس في القاهرة والجيزة

أشارت الأرصاد إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة والجيزة، مع توقعات بطقس غائم جزئيًا خلال النهار، وذلك بسبب تكاثر السحب غير الممطرة.

الملاحة البحرية وحالة البحر

بالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أكدت الأرصاد على وجود اعتدال في حالة البحرين اليوم، مع غياب نشاط الرياح، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي.