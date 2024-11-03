«قديم وسبق تداوله».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجاوز رجال الشرطة تجاه راكب قطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الإدعاء بتجاوز بعض رجال الشرطة تجاه أحد الأشخاص بإحدى محطات قطارات الوجه القبلى "قديم وسبق تداوله عام 2013 " وتم توضيح حقيقة الواقعة فى حينه .

وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية دأبت على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة لتزييف الحقائق وترويج الشائعات فى إطار مساعيها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يعيه الشعب المصرى.