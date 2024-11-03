نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: شراكة مثمرة مع صندوق النقد الدولي وتوقعات لمزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي كانت دائمًا مثمرة ومفيدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو مزيد من التعاون لتعزيز خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، بحضور كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

مواجهة التحديات العالمية

وأشار مدبولي إلى أن الرسالة التي وجهتها مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة، حيث أكدت أن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة التغيرات.

وشدد على أهمية استجابة الحكومات بسرعة وكفاءة لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

تطلعات لمزيد من التعاون

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار الشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والصندوق، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر الاقتصادية.