محافظ القاهرة ووزير الشباب يشاركان فى ماراثون للدراجات بوسط البلد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فى ماراثون القاهرة الحضري الرياضي بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولفيف من قيادات محافظة القاهرة وزارة ومديرية الشباب والرياضة، حيث شارك فى الماراثون، أكثر من 700 دراجة من مراكز الشباب واتحاد شباب العمال، وما يقارب 50 من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة القاهرة، مرورًا بمنطقة القاهرة الخديوية بشوارع محمد فريد، وطلعت حرب، وقصر النيل، وميدان التحرير وينتهى بحديقة الحرية بالأوبرا.

ويتم تنظيم الماراثون من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وفريق عمل الشباب والرياضة بالقاهرة، فى إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي فى 4 نوفمبر المقبل .