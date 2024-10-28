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القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوى (أندوس شيلد2024)

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والباكستانية التدريب الجوى المشترك ( أندوس شيلد 2024 ) بدولة باكستان بمشاركة القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والقوات الجوية التركية ، بالإضافة إلى عدد (18) دولة بصفة مراقب .

تضمن التدريب تنفيذ عدداً من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية تمكنهم من العمل المشترك تحت مختلف الظروف .

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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