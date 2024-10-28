القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوى (أندوس شيلد2024)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والباكستانية التدريب الجوى المشترك ( أندوس شيلد 2024 ) بدولة باكستان بمشاركة القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والقوات الجوية التركية ، بالإضافة إلى عدد (18) دولة بصفة مراقب .

تضمن التدريب تنفيذ عدداً من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث ، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها ، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية تمكنهم من العمل المشترك تحت مختلف الظروف .

يأتى ذلك فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

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