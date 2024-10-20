مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية: مصر لا تترك القضية الفلسطينية أبدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية المصرية للدراسات الاستراتيجية، إن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية بصفتها أكبر دولة عربية.

أضاف ربيع في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن بيان الخارجية المصرية بشأن القضية الفلسطينية جاء في توقيت مناسب جدًا.

وأكد ربيع أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا تتخذ تدابير وقرارات لمساندة القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر بذلت قصارى جهدها لإنهاء التوتر في المنطقة من خلال العديد من الأنشطة والمفاوضات والمؤتمرات، مشددا على أن مصر لا تترك القضية الفلسطينية أبدًا.