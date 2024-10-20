سويلم يتابع أحدث أساليب الإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - الدكتور سويلم : أهمية التحول الرقمى في تطوير الأداء وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية

- العمل على إدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، والتعامل مع العجز الحالى فى المهندسين والفنيين

- بحث أفضل تقنيات رصد التعديات ومتابعة أعمال التطهيرات ، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

- الاستفادة من خدمات منصة Digital Earth Africa في مختلف جهات الوزارة

فى ضوء تطبيق التحول الرقمي فى إدارة المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع السيد الدكتور/ أحمد سمير بالمكتب الفني للوزير ، لمناقشة أحدث الأساليب للإستفادة من التصوير الجوي والفضائي فى إدارة المنظومة المائية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التحول الرقمى في تطوير اداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية ، وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقاً للاحتياجات الفعلية ، مما يساهم فى تعزيز عملية إدارة الموارد المائية ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة .

وتناول الاجتماع بحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية ، كما تطرق الاجتماع لسبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .

كما شمل الاجتماع متابعة إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في مختلف الجهات المعنية بالوزارة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بقدر الإمكان ، حيث تساهم هذه المنصة فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتي تمكن علي سبيل المثال من حصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات ، وبما يسهم فى تحقيق مبادئ الحوكمة و رفع كفاءة إدارة المياه .

جدير بالذكر أن منصة Digital Earth Africa هى منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة من قبل احد المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية ، وقد تعهدت الحكومة الاسترالية بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومه الاسترالية المسماه Digital Earth Australia .