مصمم محطة قطار الصعيد ببشتيل: مصر تتميز بمجموعة من وسائل النقل المختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - قال الدكتور فؤاد محمود، مدير فريق تصميم محطة قطارات الصعيد ببشتيل، إن المحطة تقع في منطقة بشتيل التي تتميز بالكثير من المقومات التي رجحتها للإنشاء في هذا المكان.

وأضاف الدكتور فؤاد محمود، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن أحد المقاومات التي عملت على إنشاء محطة القطار في منطقة بشتيل توافر مساحة كافية لاستيعاب منشآت المحطة لاسيما الأمور المستقبلية التي سيتم بنائها.

ولفت الدكتور فؤاد محمود، إلى أن منطقة بشتيل تعتبر مكانا لالتقاء خطوط السكك الحديدية والتي تعتبر البنية الأساسية وتوازي خط السد العالي، متابعًا: «لكي نستفاد من خطوط السكك الحديدية بما لديها من مقومات، كان لا بد أن تنشأ المحطات في موقع استراتيجي، والمحطة تحتوي على 11 خط».

وأشار إلى أن هناك مجموعة من محاور الطرق المهمة التي تمثل شرايين محافظة الجيزة مثل محور أحمد عرابي الجديد وشارع المطار وشارع السودان، فضلا عن أن مصر تتميز بأن لديها مجموعة من وسائل النقل المختلفة والعامة التي ستعمل على رفع قيمة محطة القطار ببشتيل مثل مونوريل غرب النيل.