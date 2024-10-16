انت الأن تتابع خبر لو سنك معدي 40 سنة.. رسميًا: مفاجأة سارة بعد قرار الحكومة | ويبدأ تنفيذه في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر رسمية داخل الحكومة، بأن هناك مفاجآت سارة تخص تحديد سن المعاش، وهذا بعدما أصبح القانون الجديد ينص على رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري للدولة بشكل تدريجي ليصبح 65 عام بدلًا من 60 عام، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت من أجل تطبيقه على أرض الواقع.

قرار برفع سن المعاش والتقاعد

قالت التقارير بأن القانون الجديد للتأمنيات الاجتماعية والمعاشات، ينص بشكل صريح على أن يتم رفع السن القانوني لبلوغ المعاش للموظفين بالقطاع الحكومي وفقًا لأحكام القانون،

وهذا بشكل تدريجي على هذا النحو التالي:

رفع سن المعاش إلى 61 عام في يوليو 2033

زيادة سن التقاعد والمعاش لنحو 63 عام في يوليو 2036.

زيادة سن المعاش إلى 64 فى يوليو 2038.

رفع سن المعاش إلى 65 عاما فى يوليو 2040.

وفي هذا السياق، قالت التقارير بأن الموظفين من مواليد عام 1975، سيكون موعد خروجهم على المعاش في عام 2040، عند بلوغهم سن 65 عاما.

شروط استحقاق المعاش المبكر

يتساءل قطاع كبير من الموظفين عن متى يستحق المعاش المبكر، ولهذا فإن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية كانت قد حددت شروط واضحة لخروج الموظف على المعاش المبكر، وذلك بحسب المادة رقم 102 وتحديدًا بند 7، والذي يكشف عن حالات استحقاق المعاش المبكر،

وهي على هذا النحو التالي: