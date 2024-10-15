سفير السعودية بالقاهرة : زيارة ولى العهد تعكس عمق العلاقات مع مصر وأهميتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - قال سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصينى إن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعكس عمق وأصالة العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والمملكة.

وأضاف السفير السعودي، وفق الحساب الرسمى لسفارة المملكة على "ْX"، إن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو الانتقال إلى آفاق أوسع ومستدامة تخدم البلدين ورفاهية الشعبين ضمن رؤى البلدين المستقبلية.



وأشار إلى أهمية هذه الزيارة التى تعكس الدور المحوري الذي تلعبه العلاقات الثنائية السعودية المصرية في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما أعرب السفير الحصينى عن سعادته وأعضاء الملحقية فى مصر بهذه الزيارة التى تمثل فخرًا و بادرة خير .

وكان ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل منذ قليل لى قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أقيمت مراسم استقبال رسمية لولى العهد السعودي، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.



