سويلم يشارك فى جلسة ”إستخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الرى” والمنعقدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - الدكتور سويلم :أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه"

- ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه

- أهمية دور البحث العلمي فى تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل

- دور هام للجهات المانحة وشركاء التنمية فى توفير التمويلات اللازمة للدراسات البحثية والمناطق الاسترشادية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "إستخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الرى" والمنعقدة تحت مظلة مبادرة AWARe .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من الشح المائى ومحدودية الموارد المائية ، مع ضرورة إستخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه ، موضحا ان التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل ، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول .

وأشار سيادته لوجود عدد من النماذج الناجحة فى مجال الإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول من بينها الاردن ، بالإضافة لعدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة فى المغرب واسبانيا واستراليا والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيرا إلى أن دول حوض البحر المتوسط هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه دول المتوسط من تحديات الشح المائى .

وأشار سيادته لأهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء ، مضيفا أن الجهات المانحة وشركاء التنمية عليهم دور هام فى توفير التمويلات اللازمة لإجراء الدراسات البحثية المطلوبة والمناطق الاسترشادية فى هذا المجال .