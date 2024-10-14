وزارة العمل : ختام ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر لمفتشي العمل بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - اختتمت وزارة العمل ورشة عمل تثقيفية لمفتشي العمل التابعين لمديرية العمل بمحافظة مطروح ، لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، بفندق جويل بمطروح ، وذلك بمشاركة 20 من مفتشي العمل بمختلف الإدارات بالمديرية ، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، حيث تهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الاتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، لما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ،تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر ، وأشكاله وصوره ، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع ، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة ، ومحاضرات مكثفة مدعومة بالفيديوهات التى توضح مظاهر الاتجار بالبشر وطرق رصدها داخل مواقع العمل أثناء التفتيش ..

وأوضح خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال فعاليات الورشة شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر ، وأشكال الجريمة ، ومؤشرات الاتجار بالبشر ، وإستعراض الاتفاقيات الدولية رقم 29 و 105 و 138 ، وعرض القرارات الوزارية رقم 215 لسنة 2021 ، وقرار 146 لسنة 2019 ، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ، بحضور وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بالوزارة ، وإدارة تنمية المواهب .

وأشار مدير المديرية أنه شارك فى فعاليات الورشة ابراهيم شعبان محاضر بمنظمة العمل الدولية ، ومي مجدي عبد العزيز من الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ومحمد عادل مكتب عمل المحله ، وماريان ابراهيم محاضر بمديرية عمل بورسعيد ..