وزير الصحة يُعلن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهم محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي سينعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى اطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر في نسخته الثانية يضم زخماً كبيراً من الأنشطة والجلسات التفاعلية والمناقشات وورش العمل حول مختلف المواضيع الهامة والمحورية في مجال الصحة والسكان والتنمية البشرية، وبحضور عدداً كبيراً من الوزراء والسفراء والخبراء وصانعي السياسات والقرارات محلياً ودولياً، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والمؤثرين، مؤكداً أن المؤتمر يعمل كمنصة ديناميكية تعزز تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، حيث يضم الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرص عالمية لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات، للتعاون في معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اليوم الأول للمؤتمر يتضمن عدداُ من الجلسات حول كافة ما يخص علم الأمراض السريرية والأمراض الوراثية لدى الأطفال وإمكانية استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن جلسات حول (الجراحات التجميلية والترميمية واستخدام آليات الذكاء الاصناعي، جراحات الأطفال، أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، الطب النفسي، جراحات المخ والأعصاب، التمريض، أمراض الكبد والجهاز الهضمي)

ولفت "عبدالغفار" إلى أن اليوم الثاني من المؤتمر يتضمن جلسات أخرى حول كافة محاور (طب الأطفال، أمراض الرئة، التخدير، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، تمريض حديثي الولادة)، بينما تتضمن الجلسات في اليوم الثالث للمؤتمر مواضيع (جراحات الأورام، علاج الأورام بالإشعاع، الجراحات العامة، الأمراض المعدية، علم الأوبئة، طب الأسرة، أمراض الأعصاب، جراحات الأوعية الدموية، طب القلب والأوعية الدموية، أمراض القلب التداخلية).

وتابع "عبدالغفار" أن اليوم الرابع للمؤتمر يتضمن جلسات حوارية حول كافة ما يخص (جراحات العظام، جراحات المسالك البولية، طب الطوارئ، أمراض الروماتيزم وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، التغذية السريرية، طب الأسنان، طب العيون، جراحة الوجه والفم والفكين،الأشعة التشخيصية).

ونوه "عبدالغفار" إلى أن المؤتمر يتضمن عدداً من ورش العمل حول ( بناء قدرات الكوادر البشرية من العاملين بالقطاع الصحي، تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة للنساء والفتيات المتعرضين للعنف وزيادة الوعي لديهن وذلك من خلال عيادات المرأة الآمنة، التدريب على أدوات الحصول على الاعتماد GAHAR، تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال اكتشاف وعلاج الأورام، الإجراءات اللازمة لتعزيز صحة المرأة وتمكينها اقتصادياُ، تعزيز دور العاملين بالقطاع الصحي).

ولفت "عبدالغفار" إلى أن المؤتمر يضم عدداً من الجلسات الحوارية والورش العلمية المختصة بالتنمية البشرية، والتي تتضمن ( تعزيز القدرات البشرية في نطاق التنمية البشرية وأهمية تعميم مناهج التنمية البشرية في صناعة القرارات، تعزيز أساليب العمل الجماعي وتحديد الفرص الناشئة والمخاطر في مجال التنمية البشرية، تعزيز تمكين المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات من بينها التنمية البشرية للمجتماعت خاصة بمحافظات الصعيد، خلق أبطال رياضية كأحد أبعاد التنمية البشرية، تعزيز المعلومات الدقيقة والنهج الديني لتنظيم الأسرة وتمكين المرأة، الاستثمار في التعليم بما يعزز تحقيق أهداف التنمية البشرية، تحقيق الحوكمة الصحيحة من أجل تنمية بشرية مستدامة وعادلة، تحسين نظم تعليم الأطفال، تاهيل القوى العاملة للوظائف المستقبلية، دعم الصحة العقلية والتصدي للمخدرات والعنف، إيجاد أنظمة حماية اجتماعية أكثر شمولاً وعدالة، تمكين الشباب والسيدات، إشراك المجتمعات في الخطط التنموية وصناعة القرار).

وأكد "عبدالغفار" أن المؤتمر يستهدف معالجة مختلف التحديات التي تواجة المنظومة الصحية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة والاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المؤتمر يُعد منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الترابط بين السكان والصحة والتنمية البشرية وتحويل الاستراتيجيات والتوصيات إلى خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.