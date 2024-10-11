ضبط عناصر إجرامية في مطروح وسوهاج لحيازتهم مواد مخدرة قيمتها 3,5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

مديرية أمن مطروح

وضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (3 عناصر إجرامية من بينهم سيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة طهطا ، وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – ميزان حساس - سيارة).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ3,5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.