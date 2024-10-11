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إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن إطلاق حياة كريمة المعسكر الرابع لإعداد الكوادر التطوعية بالإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - عرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا عن إطلاق مبادرة حياة كريمة، المعسكر الرابع لإعداد الكوادر، بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

 

وأوضح التقرير، أن المعسكر يتم تنظيمه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الهدف من المعسكر أن يكون الشباب جزءا فعالا في المجتمع، من خلال ورش عمل ومحاضرات تثقيفية.

 

 

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أطلقت المعسكر الرابع لإعداد الكوادر التطوعية في المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، بهدف تدريب الشباب للعمل بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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