سويلم يلتقى الأمير الحسن بن طلال لبحث تعزيز التعاون بين مصر والأردن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - - تعزيز العلاقات في مجال المياه لتنفيذ مشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية

- استعراض مشروع محطة الدلتا الجديدة ، وامكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه

على هامش فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي .. التقى السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بسمو الأمير/ الحسن بن طلال ، وذلك بحضور السيد/ رائد أبو السعود وزير المياه الأردني والسيد السفير/ محمد سمير سفير مصر فى عمان ، والسيد الدكتور/ مروان الرقاد رئيس الشبكة الإسلامية لتنمية المصادر المائية .

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه الأردنية ، وسبل تعزيز هذه العلاقات لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS ، وبحث إمكانية التعاون في هذا الشأن من خلال الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه .

كما تطرق اللقاء لمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى ، حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة ومميزاته ، والإمكانيات المصرية المتميزة فى مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة ، وامكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن فى هذا المجال .