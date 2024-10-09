منتخب مصر يستأنف تدريباته بمشاركة 25 لاعبا استعدادا لمواجهة موريتانيا ضمن من التصفيات الأفريقية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على زيارة تدريب منتخب مصر، وكان في استقباله جمال علام رئيس اتحاد الكرة، والدكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس، وحرص وزير الرياضة على الاجتماع باللاعبين في الملعب لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب، معبرا عن سعادته بعودة الروح مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، والفوز بنتائج كبيرة في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا.

وأكد جمال علام توفير متطلبات المنتخب بالتنسيق مع وزير الرياضة، للوصول لأفضل النتائج وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

ووجه جهاز المنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن الشكر لوزير الرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة على الدعم المستمر والمتواصل، والشكر للاعبين على المجهودات المبذولة خلال المعسكرات الماضية والمعسكر الحالي، والتأكيد على عودة اسم منتخب مصر في مكانته في أفريقيا والعالم وأن القادم سيكون أفضل.

شارك في مران المنتخب 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية، ومحمود صابر وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى فتحى وإبراهيم عادل ومصطفى محمد وأسامة فيصل، بينما أدى نبيل عماد دونجا تدريباته تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.