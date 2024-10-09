ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول ، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات فى مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 2 ختم أكلاشيه - وحدة تخزين "فلاش ميمورى" محمل عليها آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.