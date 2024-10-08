ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بقيمة 4 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة والإتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.