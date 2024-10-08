وزير الاستثمار يلتقي السفير الياباني وممثلي شركة يازاكي لاستعراض تطورات إنشاء مصنع للضفائر الكهربائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي اليابانية لتصنيع الضفائر الكهربائية ضم السيد يامادا مونينوري رئيس شركة يازاكي ليميتد لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، والمهندس شريف الشال مدير عام إدارة العمليات لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، حيث تناول اللقاء متابعة تطورات إنشاء مصنع يازاكي لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات بمحافظة الفيوم.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات عمليات الإنشاء للمصنع والحاصل على الرخصة الذهبية في إطار دعم الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، حيث أن المصنع يقام على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 30 مليون يورو ويوفر نحو 3 لاف فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.