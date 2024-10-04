نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: انتصار عظيم يجسد إرادة المصريين وعزيمتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - هنأ النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكافة ضباط وجنود الصف القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر العظيم.

وأشاد سعدة بما حققه الجيش المصري من إنجاز تاريخي بعبوره خط بارليف، الذي كان يُعتبر حاجزًا منيعًا،

مؤكدًا أن القيادة الحكيمة للجيش المصري وشجاعة الجنود الأبطال الذين واجهوا الموت بعزيمة، كانت المفتاح لتحقيق هذا الانتصار التاريخي الذي أعاد لمصر كرامتها واستعاد أرضها.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت شهادة حقيقية على قدرة الشعب المصري على تحويل الأحلام إلى حقائق ملموسة.

وأضاف أن روح هذه الحرب استمرت في بث الأمل والإصرار في قلوب المصريين، لتصبح مصدرًا للطاقة والتحدي في مواجهة مختلف الصعاب وتحقيق الإنجازات.

وأكد سعدة أن انتصار أكتوبر سيظل رمزًا خالدًا في تاريخ مصر، وذكرى خالدة في وجدان كل مصري، تمثل إرادة هذا الشعب الصلبة وكفاءة قواته المسلحة البطولية. كما شدد على أن تضحيات الشهداء الأبرار وبطولاتهم ستظل محفورة في ذاكرة الوطن، لتلهم الأجيال القادمة المزيد من العمل والإنجاز لبناء مستقبل مشرق يليق بتطلعات المصريين. والجمهورية الجديدة .