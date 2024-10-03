مدير الأكاديمية العسكرية : هدفنا انتقاء وإعداد ضباط المستقبل بمنظومة متكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - قدم الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، التهنئة بتخرج دفعة جديدة من الأكاديمية، قائلا: "أهنئ نفسى وكل أبنائى الطلاب وعائلاتهم على يوم نجاحهم ودائما بإذن الله دائما موفقين وبلدنا بخير".

وأوضح فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "الحلم اللى كنا بنحلم بيه بيتحقق اليوم بافتتاح الأكاديمية العسكرية فى عهدها الجديد فى العاصمة، يوم عظيم بنشوف فيه أحد المنشآت العسكرية فى يوم الافتتاح على أحدث المواصفات العالمية"، موضحا أنه نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وتوفيق من الله ودعم دائم من القيادة السياسية والقيادة العامة وصلنا إلى هذا اليوم.



وأكد أن الهدف الأساسى داخل الأكاديمية هو انتقاء وإعداد ضباط المستقبل من خلال منظومة عمل متكاملة يكون هدفها خلق جيل جديد من الضباط مع مواكبة التحديات الحالية فى ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد تمر بها المنطقة، مشددا: "يقيننا ثابت بأن من طلب السلام فعليه امتلاك قوة تحافظ عليه، والقوة أساسها مقاتل تكوّن فى أكاديمية عظيمة".



وواصل: "أهنئ أبنائى الخريجين وجميع الطلاب الدفعة 118 وما يعادلها من طلاب الأكاديمية بيوم نجاحهم وأدعو الله لهم التوفيق والسداد والنجاح ويوصلوا لأعلى المناصب القيادية".

