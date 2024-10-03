بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم "الخميس"حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية للعام 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة من مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالتزامن مع احتفال القوات المسلحة بمرور 51 عامًا على نصر 6 أكتوبر المجيد.

ويحضر الحفل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر تخريج الدفعة 118 من الكلية الحربية،والدفعة 75 من الكلية البحرية، والدفعة 91 من الكلية الجوية، والدفعة 61 من الكلية الفنية العسكرية، والدفعة 52 دفاع جوي، والدفعة 53 من الكلية التكنولوجية.

وقد بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني لدولتي مصر والإمارات العربية المتحدة .