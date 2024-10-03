«الهروب من المدافن إلى المقطم».. مفاجأة جديدة في واقعة «سحر مؤمن زكريا» يكشفها المتهم الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:31 صباحاً - أنكر المتهم الخامس بن المتهم الأول عامل المدافن، التهم الموجهة إليه باختلاق واقعة السحر للاعب مؤمن زكريا، مؤكدا أنه ليس لديه علم بالواقعة.

وأضاف خلال التحقيقات ، أنه فوجئ بتواجد عدد كبير من الأشخاص في المقابر محل عمل والده، وبينهم مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق وشيوخ، قائلا: " انا شوفت اللاعب وناس كتير فى المقابر سلمت عليهم ومشيت ".

وعند مواجهته بالهروب من محل سكنه، أشار خلال التحقيقات، إلى أنه قرر الهروب بعد علمه بأن رجال المباحث يبحثون عنه، وقرر الاختفاء فى منزل بمنطقة المقطم خشية القبض عليه والتعرض للمساءلة القانونية وهو ليس له علاقة بالواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى، الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة) "تم ضبطهم عدا نجله".