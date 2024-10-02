أخبار مصرية

كشف ملابسات قيام قائدي سيارتين "ميكروباص" بعمل حركات استعراضية على الطريق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.

 

بالفحص و إجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين "أحدهما منتهية التراخيص"  وقائديهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.


 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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