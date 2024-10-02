كشف ملابسات قيام قائدي سيارتين "ميكروباص" بعمل حركات استعراضية على الطريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.

بالفحص و إجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين "أحدهما منتهية التراخيص" وقائديهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.