رئيس العربية للتصنيع: حصول مصنع سيماف على الشهادة الدولية وسام للصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن احتفال اليوم هو فخر وإنجاز جديد للصناعة المصرية، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة، علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع.

جاء ذلك في احتفالية خاصة بالهيئة العربية للتصنيع، تحتفل الهيئة، بحصول مصنع سيماف التابع للهيئة، علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، مما يؤهلها بقوة للمنافسة والتصدير للخارج وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعظيم شعار (صنع في مصر) محليا ودوليا.

وأضاف رئيس العربية للتصنيع، أن مايحدث اليوم وسام للصناعة الوطنية، تتشرف الهيئة بتحقيقه في مصنع سيماف، مشيرا إلى أن الاعتماد الجديد لمصنع سيماف في شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية IRIS طبقا للمواصفة الدولية في مجالات التصميم والتطوير والتصنيع وخدمة ما بعد البيع، يساعد على مد شراكات جديدة، و زيادة فرص الاستثمار العربي والافريقي.

يذكر أن فعاليات الحفل يشهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين بالدولة ، والسفراء، والقطاع الخاص، وممثلي كبري الشركات العالمية،المتخصصة في صناعات السكك الحديدية .