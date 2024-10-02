بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - بمناسبة الإحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2024.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .