رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع جون بيير بوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية الفرنسية (French Healthcare Association) لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكي في منتدى الأعمال المصري الفرنسي (Egypt - France Business Forum) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور نخبة من السادة الوزراء وقادة وممثلي الرعاية الصحية ومجتمع الأعمال في مصر وفرنسا.

ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة الرعاية الصحية وجمعية الرعاية الصحية الفرنسية. وقد تناول الحوار مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الرعاية الصحية، وكيفية الاستفادة من التجارب الفرنسية الرائدة في تطوير المنظومة الصحية المصرية. كما تم استعراض أحدث التقنيات والممارسات في مجال التحول الرقمي، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء.

وأشار الطرفان، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون في مجالات البحث والتطوير، وابتكار حلول جديدة لاستشراف أية تحديات مستقبلية ومواجهتها بأسلوب علمي ومبتكر. بالإضافة إلى ضرورة تحديد المشاريع المستقبلية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي في البلدين ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية الرعاية الصحية الفرنسية على توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية، وأهمها التحول الرقمي والرعاية الصحية الخضراء.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم الاتفاق مع الجمعية على تنظيم منتدى في العاصمة الفرنسية بالتعاون مع بيزنس فرانس لعرض التحديات في المنظومة الصحية وحلولها المقدمة من الشركات الفرنسية.

وأكد السبكي، أهمية التعاون مع جمعية الرعاية الصحية الفرنسية، ومؤكدًا دور القطاع الخاص محليًا ودوليًا لتحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية كقطاع حيوي هام. وتابع أن مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وأن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل منصة عالمية لتعزيز الشراكات وفرص الاستثمار في بيئة جاذبة وأكثر تنافسية.

ومن جانبه، أعرب السيد جون بيير بوفي، رئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية (French Healthcare Association)، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بجهود مصر في الإصلاح الصحي، كما ثمّن دور هيئة الرعاية الصحية المحوري في تسريع تطوير المنظومة الصحية، وأكد أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لدولة فرنسا، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.