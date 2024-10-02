منظمة الطيران المدنى الإيرانية تعلن تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى صباح الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، قبل قليل، أن منظمة الطيران المدني الإيرانية تمدد إلغاء الرحلات الجوية حتى صباح غد الخميس، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت وكالة أكسيوس، قد قالت فى وقت سابق، أن هناك توقعات برد إسرائيلي شديد على الهجوم الصاروخي الإيراني، كما أنها أكدت أن الظروف الآن مهيئة لهجوم إسرائيلي على قدرات إيران النووية،وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أعلن قبل قليل، عن أن 80 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت فى وقت سابق، إنه تم إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الدفاعات الإسرائيلية تعترض المسيرات والصواريخ الإيرانية فى سماء تل أبيب.

