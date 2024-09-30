وزير البترول: دعم جهود تطوير كيانات تسويق المنتجات البترولية التي تخدم السوق المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 01:31 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار دعم الجهود التطويرية لكيانات تسويق المنتجات البترولية والتى توفر وتقدم منتجات وخدمات متنوعة تخدم السوق المصري( بنزين - سولار - مازوت - زيوت مبيعات منتجات كيماوية ومنظفات وغيرها ) في ظل تنافسية كبيرة يتمتع بها السوق المصري القوي، والذي يستوعب المزيد من الاستثمارات ويمتلك آفاقاً واعدة من الفرص فى هذا المجال، في ظل نموه المستمر.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جمعية اعتماد نتائج أعمال شركة التعاون للبترول عن العام المالى 2023/2024، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأكد الوزيران أن الدولة بكافة جهاتها ومؤسساتها لديها تنسيق كامل فيما يخص دعم الكيانات الوطنية لتحقيق أقصى استغلال لطاقاتها الإنتاجية وإمكاناتها ومقوماتها وما يتوافر لها من عراقة وموثوقية وانتشار لجذب المزيد من الاستثمارات، وأكدا على أن هناك العديد من الفرص التوسعية على رأسها نشاط تموين السفن وزيادة انتشار محطات التموين والخدمة على الطرق والمحاور المرورية الجديدة وزيادة نقل المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية.

وأثنى بدوي على ما حققته كوادر التعاون للبترول من نتائج أعمال ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً للقدرات التسويقية في ظل ما تتمتع به كيانات التسويق ومنها التعاون للبترول من قدرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية وخاصة في مجال الزيوت والصناعات الكيماوية اللذين يخدمات قطاعات كبيرة محلياً ولديهما أسواق وحصص تصديرية يتم دراسة ودعم زيادتها باستمرار.

وأوضح المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة أهم المؤشرات الإنتاجية التى حققتها التعاون للبترول خلال العام المالى الماضى، حيث بلغت كمية مبيعاتها 7.5 مليون طن وتمتلك وتدير 32 مستودعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بإجمالى سعات تخزينية 766 ألف طن تمثل 35% من إجمالى المواد البترولية المتداولة فى مصر، وتقوم بتسويق المنتجات البترولية من خلال 1232 محطة تموين وخدمة مجهزة بمنظومة ATG، وفي إطار خطتها للتوسع أضافت خلال العام 19 محطة وجاري تشغيل 23 محطة خلال العام الحالى .

كما قامت بالتوسع فى زيادة عدد المحطات المقدمة لخدمة تموين الغاز الطبيعي حيث تم تشغيل عدد (185) محطة متواجد بها هذه الخدمة الحضارية ، وتوسعت فى إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ومنها الزيوت التخليقية وذلك مع تنفيذ برنامج طموح لزيادة مبيعاتها وحصتها السوقية ، حيث بلغ إجمالى مبيعات الزيوت خلال العام المالى 76.5 ألف طن ، كما زادت مبيعات زيوت عالية الأداء بنسبة 4٪ عن العام السابق ، وحققت مبيعات التصدير من الزيوت كمية 1441 طناً ، وتلبية جانب من تموين السفن من خلال 6 ناقلات بترولية ثنائية البدن وتبلغ السعة التخزينية للناقلات 9650 طناً ، كما يبلغ اجمالى السعة التخزينية للتعاون للبترول بالموانئ البحرية 41.8 ألف طن وحققت مبيعات كميتها 43 ألف طن بقيمة مبيعات 30 مليون دولار ، وأوضح العرض التميز فى إنتاج الكيماويات ومنتجات العناية بالمنزل VIDA) ) حيث تمتلك مجموعة من أجود المنتجات فى السوق المصرى.