بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ٢١-...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ٢١- ٢٨ سبتمبر الجارى وتشمل:

- قيادات وزارة البيئة بجولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ تنفيذا لتكليفات وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة المتكاملة للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة لجميع مصادر التلوث .

- وزيرة البيئة تستعرض أمام سفراء مصر الجدد بالبلدان المختلفة أبعاد قضايا البيئة والمناخ والجهود الوطنية ودور مصر الإقليمي والدولي .

- وزيرة البيئة تلتقي أمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن وتبحث معه سبل التعاون فى عدد من الملفات البيئية.. وتدعو أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون فى مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا .

- البيئة والتنمية المحلية يقومان بالتسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية بالأقصر بتكلفة ٢١ مليون جنيه.

- وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة ... وتشارك فى عدد من الفعاليات كالتالى :

- وزيرة البيئة تشارك فى الإجتماع الوزارى للمشاورات غير الرسمية لإختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان .

- نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السبسى رئيس الجمهورية وعلى هامش مشاركتها فى الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ .

- وزيرة البيئة تترأس الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي ، خلال مشاركتها في أسبوع المناخ .

- نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ .

- د. ياسمين فؤاد تشارك فى الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر ... وتوضح الاجتماع يقدم حلولاً عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية ...وتعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.

- د. ياسمين فؤاد تشارك فى اجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمرات الاطراف للأمم المتحدة للمناخ تحت عنوان "خارطة الطريق إلى الهدف 1.5: قيادة الجيل القادم من العمل المناخي والطموح .

- وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤكد المبادرة ولدت من لجنة رؤوساء دول وحكومات أفريقيا خلال تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها في ٢٠١٥"

- ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع المناخ وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ...وتقود مع رئيس الوفد الإسترالى المشاورات الوزارية الخاصة بتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29"

الاحد الموافق ٢٢ سبتمبر الجارى:

" قيادات وزارة البيئة بجولات ميدانية لمتابعة منظومة قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ تنفيذا لتكليفات وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطة المتكاملة للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة لجميع مصادر التلوث "

تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالمتابعة الميدانية لمحاور عمل منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئان على سير عمل المنظومة وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على سلامة البيئة وصحة المواطنين. وتشديدها على بذل قصارى الجهود لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء ، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة. قام الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ ، لمتابعة محاور عمل المنظومة على أرض الواقع ، وقد إستهل د. على ابو سنه جولته بمتابعة حملة لقياس عوادم السيارات بالنقطة الأمنية بالقرضا بمحافظة كفر الشيخ وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير البيئة وعدم التسبب في التلوث البيئي، حيث تم قياس عوادم ما يزيد عن 100 سيارة وتحرير محاضر للمركبات المخالفة لقانون البيئة 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.كما قام ابو سنه بالمرور علي المحاور المرورية بالمحافظة حيث تلاحظ إستقرار الوضع العام وإرتفاع نسب الجمع والكبس لقش الأرز بالمحافظة ، وايضا تم تفقد ٣ مواقع لتجميع قش الأرز والواقعة علي الطريق الدولي الساحلي ،وذلك لمتابعة أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الإستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين ،حيث قدم متعهدي المواقع الشكر لوزارة البيئة على ما تقدمه من دعم وتوعية وتشجيع للمزارعين وللمتعهدين على حد سواء.

الاثنين الموافق ٢٣ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تستعرض أمام سفراء مصر الجدد بالبلدان المختلفة أبعاد قضايا البيئة والمناخ والجهود الوطنية ودور مصر الإقليمي والدولي"

- التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولى مهام البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم ، حيث قامت سيادتها بإستعراض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول ابعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والاقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة واجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، وأشارت وزيرة البيئة إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٠، وأكدت الوزيرة ان من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والافريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والاضرار لتوفير تمويل للخسائر والاضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ. وأوضحت وزيرة البيئة دور مصر فى استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جالسكو – شرم الشيخ ،وتحدثت د. ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، وشددت وزيرة البيئة على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.

" وزيرة البيئة تلتقي أمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن وتبحث معه سبل التعاون فى عدد من الملفات البيئية" .. وتدعو أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون فى مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا"

- استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، وأمين لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة وأمانة لجنة البيئة بحزب مستقبل وطن، وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن دور الوزارة رغم أنه غير تنفيذي شأنه شأن وزارات البيئة فى العالم أجمع، ويقوم على وضع السياسات والأطر المنظمة للبيئة، إلا أن الوزارة تساهم فى العمل على أرض الواقع فى عدد من الملفات مثل منظومة قش الأرز والمخلفات، وهو دور أصيل للمحليات والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الدور الأساسي التنفيذي للوزارة كإشراف وإدارة ووضع سياسات هى حماية وصون المحميات الطبيعية والتى تمثل ١٥٪ من مساحة مصر.وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل على ملفى التشجير والمخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك آلية يمكن للحزب التعاون من خلالها مع الوزارة، تنفيذًا لبرنامج الحكومة والذي يتضمن فى مستهدفاته إقامة حوار مجتمعي حول قضايا البيئة، والعمل من خلاله على أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع، سواء القطاع الخاص من خلال ملف الفرص الاستثمارية، أو القطاع الصناعي وكيفية توفيق أوضاعه وتقديم الدعم الفني أو منحه قروض ميسرة له، أو المزارعين والتوعية بعدم حرق قش الأرز وغيرهم، داعية أمانة البيئة بالحزب إلى التعاون مع الوزارة من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهوية فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاديًا.

الثلاثاء الموافق ٢٤ سبتمبر الجارى:

"وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة ... نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية د. ياسمين فؤاد تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ"

- توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نيويورك للمشاركة فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، حيث تشارك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، المقام على هامش أعمال الدورة، واجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.كما تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من الفعاليات البيئية والمناخية الهامة، ومنها الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، وتشارك وزيرة البيئة ايضا في عدد من الفعاليات الأخرى ومنها قمة التنقل المناخي ، واجتماع خارطة الطريق نحو الحدث رفيع المستوى لهدف الحفاظ على ١.٥ ارتفاع في درجة حرارة الأرض، كما تشارك وزيرة البيئة المصرية في الحوار الوزاري غير الرسمي حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ ضمن التحضير للشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، بصفتها مسئولة على المستوى الوزاري لتسهيل عملية التوصل لاتفاق حول الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، وستعقد د. ياسمين فؤاد على هامش زيارتها عدد من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث سبل التعاون وتعزيز جذب الاستثمارات لمصر في مجال البيئة والمناخ .

الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر الجارى:

" وزيرة البيئة تشارك فى الإجتماع الوزارى للمشاورات غير الرسمية لإختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان ، ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع الوزارى للمشاورات غير الرسمية للأطراف الثنائية لإختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان والذى نظمه السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان cop29 ، للسادة الوزراء الذين تم اختيارهم وذلك لبدء التسليم الرسمى لهم لبدء عمليات التفاوض، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، وبحضور السيد كريس باون وزير الطاقة والمناخ الاسترالى.وأكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون للتغيرات المناخية يعتبر بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون المشترك ، حيث تتمثل الأولوية الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد عادل وطموح بشأن تمويل المناخ يتناسب مع احتياجات وأولويات الأطراف من البلدان النامية.وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إحراز تقدمًا على الجبهتين الفنية والسياسية ، وهى جهود ضرورية لتحقيق نتيجة ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لافتةً إلى أنه تم تحقيق تقدم تقني كبير في مداولات فريق الخبراء التقنيين على مدى العامين الماضيين خلال الحوار الفني النهائي للخبراء و الاجتماع الثالث في إطار برنامج العمل المخصص (AHWP) بشأن فريق الخبراء التقنيين، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجارى 2024 في باكو، وقد أثنت وزيرة البيئة على رئيس مؤتمر المناخ COP29 حيث أنه لم يبدء التشاور على المستوى السياسى إلا بعد انتهاء الفنيين من أعمالهم.

" البيئة والتنمية المحلية يقومان بالتسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية بالأقصر بتكلفة ٢١ مليون جنيه "

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر ، من خلال اللجنةالمختصة ،وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان المدفن يقع علي مساحة ٥ فدان، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، وتبلغ مساحة الخلية حوالى ٢.٢ فدان ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد ٢ مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

ومن جانبها أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمنطقة المدامود بمدينة الزينية تبلغ حوالي 21 مليون جنيه ، مشيرة إلي أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة إسنا بتكلفة 33 مليون جنيه ضمن عقد تنفيذ المرحلة الأولى وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الأقصر 54 مليون جنيه.

الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر الجارى:

" نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السبسى رئيس الجمهورية وعلى هامش مشاركتها فى الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء ادول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، المنعقد بنيويورك على هامش فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ترأسها السيد ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا ومنسق اللجنة، وبحضور السيد محمد ولد غزواني رئيس جمهورية موريتانيا ، ورؤساء جمهوريتي سيشل والكونغو، والسيد موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير جوزيف ساكو مفوّض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالإتحاد الأفريقي. وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان رفيعة المستوى لجمعية الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة بشأن تغير المناخ، وقيادة الموقف الأفريقي المشترك قبيل مؤتمر المناخ القادم cop29 ، وضمان أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد في مفاوضات تغير المناخ العالمية.وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في مداخلة مصر على أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي، والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥ أثناء رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ.

" وزيرة البيئة تترأس الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي ، خلال مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك "

- ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، في إطار قيادتها المشتركة مع السيد خوان كارلوس نافارو المبعوث الخاص بالمناخ بدولة بنما ، لتسيير المشاورات الخاصة بالإنتاج والإستهلاك المستدام، وذلك خلال فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، تمهيدا للوصول إلى اتفاق ملزم في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية القادمة (INC).وتناقش وزيرة البيئة المصرية خلال قيادتها للمشاورات الوزارية مع المبعوث الخاص بالمناخ البنمي في شق الأنتاح والإستهلاك المستدام للبلاستيك ، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، حيث أكدت التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة تجربة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وخلق منظومة متكاملة لادارتها، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، والحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة، وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين في المنظومة وتوفير غطاء تأميني واجتماعي لهم، باعتباره قطاع كبير سيتأثر من إجراءات الحد من استهلاك البلاستيك.

" نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعلى هامش مشاركتها فى الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيرة البيئة تشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ، المنعقد بنيويورك على هامش فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ترأسها السيد ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا ومنسق اللجنة، وبحضور السيد محمد ولد غزواني رئيس جمهورية موريتانيا ، ورؤساء جمهوريتي سيشل والكونغو، والسيد موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير جوزيف ساكو مفوّض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالإتحاد الأفريقي. وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان رفيعة المستوى لجمعية الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة بشأن تغير المناخ، وقيادة الموقف الأفريقي المشترك قبيل مؤتمر المناخ القادم cop29 ، وضمان أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد في مفاوضات تغير المناخ العالمية.وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد في مداخلة مصر على أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي، والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥ أثناء رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ.



" د. ياسمين فؤاد تشارك فى الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر ... وتوضح الاجتماع يقدم حلولاً عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية ... وتعتبر بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يعقد تحت عنوان "التصدي لارتفاع مستوى سطح البحر : أولوية عالمية " ، وذلك على هامش مشاركتها فى أسبوع المناخ ، ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع يركز على بناء التفاهم المشترك، وتعبئة القيادة السياسية، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات ومتعدد الأطراف والتعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تقديم حلول عملية للدول المتضررة والمجتمعات في الخطوط الأمامية، وهذا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو تعزيز العمل بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر.وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تمكنت مصر إلى جانب العديد من البلدان الأخرى من فتح مسارات جديدة للتعاون فيما يتعلق بمستقبل التكيف، والطاقة، والتحولات العادلة، والتمويل المبتكر، والأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الدعم للمجتمعات الضعيفة، مؤكدةً أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والمبادرات الواعدة التى تم اطلاقها فى شرم الشيخ ، كانت بمثابة إنذار للجميع للعمل على زيادة الوعي بالإجراءات والحلول اللازمة للتكيف وبناء القدرة على الصمود مؤكدةً أن توفير التمويل الكافي والمتوقع للدول النامية يعد بمثابة اختبار حاسم لالتزاماتنا وإرادتنا السياسية لمعالجة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

الجمعه الموافق ٢٧ سبتمبر الجارى:

" د. ياسمين فؤاد تشارك فى اجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمرات الاطراف للأمم المتحدة للمناخ تحت عنوان "خارطة الطريق إلى الهدف 1.5: قيادة الجيل القادم من العمل المناخي والطموح"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماع ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف للمناخ المقام تحت عنوان "خارطة الطريق إلى الهدف 1.5: قيادة الجيل القادم من العمل المناخي والطموح" الذى تديره دول كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ال28 وجمهورية أذربيجان رئيس النسخة ال٢٩ من المؤتمر ، ودولة البرازيل رئيس النسخة ال ٣٠ من مؤتمر المناخ ،ويتناول الحدث مناقشة مساهمات الدول المحددة وطنيا والفرص والتحديات المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة الدعم الذى يقدمه الشركاء لتقديم المساهمات المحددة وطنيا، ويقام ضمن فعاليات أسبوع المناخ المنعقد بالدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، وقد ترأس الجلسة رئاسة مؤتمر المناخ COP28 وبحضور السيد مختار بابايف وزير البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجاني رئيس مؤتمر المناخ cop 29 ، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 ، والسيد سيمون ستيل رئيس اتفاقية الأطراف المعنية بتغير المناخ والسيد سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعددا من وزراء البيئة بدول العالم أبرزهم فرنسا والبرازيل ، واكدت وزيرة البيئة أن إجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمر الأطراف للمناخ يهدف إلى التركيز على تعزيز التعاون الدولي بشكلٍ كبير والبيئة الدولية المواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، حيث يعد هذا الحدث رفيع المستوى من الاحداث الهامة التى تساهم فى دفع الزخم السياسي المطلوب؛ لتحقيق العمل والطموح في الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيا بحلول فبراير 2025، لافتةً إلى أن زيادة الطموح فى خطة المساهمات يجب ان يقابله زيادة فى التمويلات فبدون الدعم المطلوب للدول المتقدمة لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق و لتحقيق هذه الاهداف لابد للترويكا التركيز بشكل أكبر على التنفيذ والدفع نحو الدعم المطلوب لتنفيذ تلك المساهمات المحددة وطنياً الحالية، والتي لا تزال بعيدة عن التحقيق.

" وزيرة البيئة تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤكد المبادرة ولدت من لجنة رؤوساء دول وحكومات أفريقيا خلال تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها في ٢٠١٥"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة اماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحاد الأفريقي، وممثلى دول نامبيا وتشاد وكينيا، وممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي. وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم تمويلها من المبادرة، وعدد من الأمور التنظيمية واللوجستية ومنها وثيقة الحوكمة قبل القمة القادمة، وكذلك وحدة إدارة المبادرة الافريقية.وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتلك المبادرة التي خرجت من حضن لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا خلال تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاستها في ٢٠١٥، بهدف دفع وتيرة العمل في التوسع في الطاقة المتجددة في القارة، ومصر ممثلة في مجلس إدارة المبادرة. كما أكدت د. ياسمين فؤاد حرص مصر على زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوحيد جهود القارة الأفريقية في هذا المجال، بما يساهم في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، رغم ان انبعاثات القارة تقل عن ٤٪؜ من الانبعاثات العالمية، كما تحرص مصر على مراجعة بعض الوثائق وخاصة فيما يخص حوكمة المبادرة.

السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجارى:

"ضمن فعاليات اليوم الخامس من أسبوع المناخ على هامش اجتماعات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيرة البيئة تبدأ المشاورات غير الرسمية حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ...وتقود مع رئيس الوفد الإسترالى المشاورات الوزارية الخاصة بتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29"

- بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئولة عن تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مشاوراتها غير الرسمية حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ مع مختلف الوزراء من الدول المتقدمة والنامية، وذلك خلال الجلسة الوزارية غير الرسمية التي يديرها السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان و رئيس مؤتمر الأطراف القادم COP29، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المناخ المقام على هامش أعمال الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجارى بحضور السيد جيهون بيرموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ، ورئيس الوفد الاسترالى نيابة عن وزير الطاقة والمناخ الأسترالى. وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحوار يهدف إلى زيادة الوعي بين الوزراء وخلق الظروف المواتية لتعزيز المشاركة السياسية في الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بدولة اذربيجان cop29 ، كما يهدف إلى تعزيز الطموح وتسريع العمل في أول عملية تقييم عالمي، والجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا المستحقة في عام 2025.