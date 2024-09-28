رسميا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصر الله وعلى كركي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قضى أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي وأحد مؤسسيه، كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الارهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله.

وأضاف: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الامنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".

أوضح النائب عربي فؤاد، ان التحالف نجح فى إعادة المناطق والقرى النائية لدائرة الضوء مرة أخرى، وقدم نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، ونجح في إعادة مفهوم العمل الخيري، وبات نافذة لدعم كافة الفئات، من خلال اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة تضم الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يساهم فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية كبير للغاية، فقد بذل جهود غير عادية على مدار الفترة الماضية، واستطاع أن يُثبت نفسه داخليا وخارجيا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة.