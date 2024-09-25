نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في سوق الجملة بـ مدينة 6 أكتوبر.

يعكس هذا الثبات استقرارًا في كميات العرض والطلب في السوق.

أسعار الخضروات

تراوحت أسعار الخضروات اليوم كما يلي:

الكوسة: من 9 إلى 13 جنيه.

من 9 إلى 13 جنيه. الفاصوليا: من 30 إلى 40 جنيه.

من 30 إلى 40 جنيه. الباذنجان البلدي: من 5 إلى 8 جنيه.

أسعار الخضروات التفصيلية:

الطماطم: من 17 إلى 21 جنيه.

من 17 إلى 21 جنيه. البطاطس: من 15 إلى 20 جنيه.

من 15 إلى 20 جنيه. البصل: من 6 إلى 11 جنيه.

من 6 إلى 11 جنيه. الفلفل رومي بلدي: من 9 إلى 13 جنيه.

من 9 إلى 13 جنيه. الفلفل رومي صوب: من 8 إلى 15 جنيه.

من 8 إلى 15 جنيه. الملوخية: من 3 إلى 6 جنيه.

من 3 إلى 6 جنيه. الخيار بلدي: من 5 إلى 9 جنيه.

من 5 إلى 9 جنيه. القلقاس: من 23 إلى 25 جنيه.

من 23 إلى 25 جنيه. البطاطا: من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

من 3.5 إلى 7.5 جنيه. الثوم: من 45 إلى 75 جنيه.

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة، فقد جاءت كما يلي: