نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في سوق الجملة بـ مدينة 6 أكتوبر.
يعكس هذا الثبات استقرارًا في كميات العرض والطلب في السوق.
أسعار الخضروات
تراوحت أسعار الخضروات اليوم كما يلي:
- الكوسة: من 9 إلى 13 جنيه.
- الفاصوليا: من 30 إلى 40 جنيه.
- الباذنجان البلدي: من 5 إلى 8 جنيه.
أسعار الخضروات التفصيلية:
- الطماطم: من 17 إلى 21 جنيه.
- البطاطس: من 15 إلى 20 جنيه.
- البصل: من 6 إلى 11 جنيه.
- الفلفل رومي بلدي: من 9 إلى 13 جنيه.
- الفلفل رومي صوب: من 8 إلى 15 جنيه.
- الملوخية: من 3 إلى 6 جنيه.
- الخيار بلدي: من 5 إلى 9 جنيه.
- القلقاس: من 23 إلى 25 جنيه.
- البطاطا: من 3.5 إلى 7.5 جنيه.
- الثوم: من 45 إلى 75 جنيه.
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة، فقد جاءت كما يلي:
- البرتقال الصيفي: من 15 إلى 19 جنيه.
- الجريب فروت: من 6 إلى 9 جنيه.
- العنب الأحمر: من 25 إلى 30 جنيه.
- المانجو الزبدية: من 29 إلى 30 جنيه.
- المانجو البلدي: من 16 إلى 22 جنيه.