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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في سوق الجملة بـ مدينة 6 أكتوبر. 

يعكس هذا الثبات استقرارًا في كميات العرض والطلب في السوق.

أسعار الخضروات

تراوحت أسعار الخضروات اليوم كما يلي:

  • الكوسة: من 9 إلى 13 جنيه.
  • الفاصوليا: من 30 إلى 40 جنيه.
  • الباذنجان البلدي: من 5 إلى 8 جنيه.

أسعار الخضروات التفصيلية:

  • الطماطم: من 17 إلى 21 جنيه.
  • البطاطس: من 15 إلى 20 جنيه.
  • البصل: من 6 إلى 11 جنيه.
  • الفلفل رومي بلدي: من 9 إلى 13 جنيه.
  • الفلفل رومي صوب: من 8 إلى 15 جنيه.
  • الملوخية: من 3 إلى 6 جنيه.
  • الخيار بلدي: من 5 إلى 9 جنيه.
  • القلقاس: من 23 إلى 25 جنيه.
  • البطاطا: من 3.5 إلى 7.5 جنيه.
  • الثوم: من 45 إلى 75 جنيه.

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة، فقد جاءت كما يلي:

  • البرتقال الصيفي: من 15 إلى 19 جنيه.
  • الجريب فروت: من 6 إلى 9 جنيه.
  • العنب الأحمر: من 25 إلى 30 جنيه.
  • المانجو الزبدية: من 29 إلى 30 جنيه.
  • المانجو البلدي: من 16 إلى 22 جنيه.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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